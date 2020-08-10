Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'de koronavirüs salgınında hasta sayılarının artmaya başlamasının ardından, sağlıkçılar sosyal medya hesaplarından, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Sosyal medyada, Çapa'da görevli olduğu iddia edilen bir doktorun elinin görüntüsü çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış sonrası uzmanlar ve sağlıkçılar vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Çapa'da görevli olduğu iddia edilen doktorun elinin görüntüsü çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

"HAKKINI NASIL ÖDEYECEKLER?"

Paylaşımda, "Maske takmayan ve devletimizin bütün uyarılarını ciddiye almayanlar, doktorlarımızın hakkını nasıl ödeyecekler" ifadeleri yer aldı.