Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Çapa'da görevli olduğu belirtilen bir doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

10.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:13

Türkiye'de koronavirüs salgınında hasta sayılarının artmaya başlamasının ardından, sağlıkçılar sosyal medya hesaplarından, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Sosyal medyada, Çapa'da görevli olduğu iddia edilen bir doktorun elinin görüntüsü çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış sonrası uzmanlar ve sağlıkçılar vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Çapa'da görevli olduğu iddia edilen doktorun elinin görüntüsü çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

"HAKKINI NASIL ÖDEYECEKLER?"

Paylaşımda, "Maske takmayan ve devletimizin bütün uyarılarını ciddiye almayanlar, doktorlarımızın hakkını nasıl ödeyecekler" ifadeleri yer aldı.