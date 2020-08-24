Yakın bir zamanda ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, sevenlerini dikkatli olması konusunda uyardı.

Sosyal medya hesabından düğünlerinde çekilen ve babaannesinin de olduğu fotoğrafı paylaşan başarılı oyuncu, takipçilerini de uyararak "Babaannem, dualarımız seninle güçlenip çıkacaksın inşallah hastaneden. Mesafenizi koruyun, maskenizi takın... Bazen bitmiş gitmiş gibi hissettiriyor bize biliyorum ama azalmadı çoğalmaya hızlıca devam ediyor virüs" dedi.