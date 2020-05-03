Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir dışarı çıkmayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Çiftin "aşk" pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

03.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.05.2020 22:02

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle herkes gibi ünlüler de karantina sürecini evinde geçiriyor. Bu süreçte kendilerini sosyal medyaya veren ünlüler, sık sık yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bu isimler arasında Caner Erkin ve Şükran Ovali çifti de yer alıyor.

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş!
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı

KARANTİNADA AŞK POZLARI

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Çiftin "aşk" pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Aşk avuçlarınızdan taşsın inşallah

- Hepsi birbirinden güzel

- Çok yakışıyorsunuz