Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı

Fenerbahçeli Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı ile birlikte İstinye Park'ta objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine yeni araçları ile gelen çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdiler. Ünlü çiftin yeni araçlarının fiyatı dudak uçuklattı.

Değerinin 2.5 milyon Türk Lirası olduğu öğrenilen Porsche marka araçları ile görüntülenen çift, Markalar Sokağı'ndaki alışverişlerinin ardından Masa Restoran'a geçerek güneşli havada alışverişin yorgunluğunu attılar.

GÜN BOYU AVM'DE DOLAŞTILAR

Akşam saatlerine kadar baş başa keyifle vakit geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı el ele alışveriş yeni araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldılar.