Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile birlikte İstinye Park'ta görüntülendi. Ünlü çift uzun süre alışveriş yapıp keyifli zaman geçirirken, tecrübeli futbolcunun 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracı da kameralara yansıdı.