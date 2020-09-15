Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti

Zaman zaman partililerin de tepkisini çeken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de İstanbul'da yaptığı bir konuşmada 3 defa "Mustafa Kemal" deyince "Atatürk" demediği için parti içinde sert eleştirilerin hedefi oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise duruma müdahale etti.

"DAHA FAZLA YORUM YAPMAYIN" TALİMATI

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre; CHP Genel Merkezi devreye girdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla, böyle bir zamanda bu tartışmanın doğru olmadığını ifade ederek, partililerin bu konuda daha fazla yorum yapmamasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun mesajını milletvekillerinin ortak WhatsApp grubundan paylaştı ve milletvekillerinden bu konuda yorum yapılmamasını istedi. İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise "Bize değil Atatürk diyemeyenlere konuşmayın diyeceksiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlar üzerine, İzmir milletvekillerine mesaj göndererek, "Bu konuların konuşulacağı yerler basın ve sosyal medya değil, partimizin yetkili kurullarıdır" dediği öğrenildi.