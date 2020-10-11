Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Semiha Şahin'in konuğu olmuş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirmişti. Kaftancıoğlu'nun hizmetlerini birçok kez beğenmediğini söyleyen Bayrakçı, "15 kez söyledim. İma yollu da olsa, '24 Nisan'da ne oldu? Neyi kastettiğimi biliyorsunuz değil mi? 1915 desem bir şey hatırlar mısınız?' diyerek, sözde Ermeni soykırımını savunan paylaşımları yapma hakkı yoktur. Olmaz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin il başkanı bunu diyemez" dedi.

"NİYE HALA GÖREVDE"

Daha sonra Kaftancıoğlu'nun PKK ile ilgili imalarda bulunduğunu söyleyen Bayrakçı, "Faik Öztrak'ı çok beğeniyorum. Partinin sözcüsü. Çıkıyor, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiriyor. Niye hala görevinde? 50 kere söyledim. Cemal Canpolat gibi milli duruşu olan bir adamı, niye göreve getirmiyorsunuz? Engel oluyorsunuz. Adam imza toplamış. Yoksa adam Alevi diye mi?" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Hakan Bayrakçı'ya cevap verdi. Bayrakçı'nın daha önce kendisi ile çalışmak istediğini belirten Kaftancıoğlu, "Bir pazar eğlencesi. Gençler; Resimdeki 'insan' (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç 'beğenmediği' kişiye övgüler düzerek profesyonel çalışmak istemiş." dedi.

"KÜREKLE AĞZININ ORTASINA VURMUŞTUM"

Bayrakçı'ya, kendisinin güvendiği biri ile çalıştığını söylediğini aktaran Kaftancıoğlu, "Tanımadığından olsa gerek Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar 'insan' biri. Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere. Gençler insan görünmeye değil insan kalmaya çalışan biri olarak pazar tavsiyem siz siz olun böyle 'insanlardan' olmayın ki insan kalabilesiniz. Son olarak itiraf edeyim sevimli bir 'insan'" ifadelerine yer verdi.