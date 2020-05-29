Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki Doğukan Bacak, traktörün üzerinden düştü. İlaçlama makinesini traktöre bağlayan orta kol üzerine düşen küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Bayramiç'te ikamet eden Ulaş Bacak ile Nuray Bacak çifti, 2 oğlundan biri olan Doğukan Bacak'ı da alarak ilçeye bağlı Akçakıl köyüne gitti. Dede Ali Osman Aydın, 3 yaşındaki torunu Doğukan Bacak'ı da yanına alarak, traktörle birlikte köye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Poyrazkışla mevkiinde bulunan üzüm bağına gitti.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN KOLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Traktörün çamurluğu üzerinde oturan 3 yaşındaki Bacak, dengesini kaybederek ilaçlama makinesini traktöre bağlayan orta kol üzerine düşerek şafta sıkıştı. Durumu fark eden dede hemen traktörü durdurdu ve 112 ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, talihsiz çocuğun öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen aile ve köy sakinleri büyük acı yaşarken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Talihsiz çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.