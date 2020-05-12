Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvim Planı yayımlandı.Takvim planında ibadethaneler ile ilgili tarihler de yer aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camilerde, 12 Haziran itibarıyla cemaatle namaz kılınmaya başlanacak.

MASKEYLE KILINACAK

12 Haziran itibarıyla Cuma namazları, cami dışında açık alanlarda cemaatle kılınmaya başlanacak. Aynı tarihten itibaren vakit namazları; fiziki mesafe korunmak, maske kullanılmak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde cemaatle kılınmaya başlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvim Planı'nda Din Hizmetleri için belirtilen tarihler:

- Hac Yolcularının Eğitiminin yapılması / 27 Mayıs 2020 (Suudi Arabistan'daki ve diğer uluslararası gelişmelere göre Hac ile ilgili kararlar alınacaktır.)

-Kur'an kurslarının açılması / 24 Ağustos 2020

-2020 -2021 Yılı Umre Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi / 1 Eylül 2020