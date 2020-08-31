Camide şarkı söyleyen kadın olayı nedir? Melih Gökçek, camide şarkı söyleyen kadın hakkında ne dedi?

Camide şarkı söyleyen kadın ne dedi? Melih Gökçek'in Twitter hesabından paylaşarak çok konuşulmasına neden olduğu videoya kadının yanıtı gecikmedi. TikTok üzerinden cevap veren videodaki kadın ile sosyla medya kullanıcılarının atışması günün konuları arasına girdi. İşte, detaylar...

CAMİDE ŞARKI SÖYLEYEN KADIN OLAYI NEDİR?

Camide şarkı söylerken TikTik videosu çekerek internet ortamında paylaşan kadının videosunu Melih Gökçek, Twitter'dan paylaşarak tepki gösterdi. Gökçek tweetinde "Bu şerefsizi bilen adresini yazsın, savcılığa verelim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kadın daha sonra yeni bir video çekerek şu sözlerle kendini savundu "Bana bakın sözde Müslümanlar siz kimsiniz ya? Ben sadece bir hata yaptım, tamam yapmamalıydım ama kötü bir amaçla yapmadım. Orada espri yerini bulur diye düşündüm. Siz Müslümansınız, beni eleştirenlersiniz cami için yer bağışladınız mı? Ben camiye 500 metrekare yer bağışladım, siz ne yaptınız. Anca boş boş konuşun."

MELİH GÖKÇEK NE DEDİ?

Melih Gökçek, kadının açıklama videosunu paylaşıp bu defa "Camide şarkı söyleyen kadın. Cürete bak, bir de posta koyuyor, bu haysiyetsize hesap sorulmayacak mı? dedi.