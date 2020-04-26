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Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti

Denizli'de özel bir hastanenin acil bölümünde çalışan adam, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik önlemleri alınan alanda savcının gelmesiyle olay yeri inceleme ekipleri inceleme çalışmalarına başlattı.

26.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:10

Denizli'de özel bir hastanenin acil bölümünde çalışan adam, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel bir hastanenin acil sağlık bölümünde çalışan Şevki H. (35), hastanenin 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayı gören hastane çalışanları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik önlemleri alınan alanda savcının gelmesiyle olay yeri inceleme ekipleri inceleme çalışmalarına başlattı. Olayı duyan yakınları ise bölgeye geldi.

Babası olduğu öğrenilen adamın ayakta durmakta zorlanırken diğer çocukları kollarına girerek destek olması gözlerden kaçmadı. Şevki H.'nin cenazesi incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.