Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu

Ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilir iş modeliyle önemli bir konumda faaliyet gösteren Rönesans Holding, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 listesinde, Rönesans İnşaat ile Türkiye'de istihdama en çok katkı sağlayan şirket oldu.

ÇALIŞAN SAYISINI 14 BİN ARTIRDI

Yurt dışındaki yatırımlarıyla büyümeye devam eden ve gelirlerinin yüzde 70'ini yurt dışındaki projelerden elde ederek, ülkeye döviz girdisi sağlayan Rönesans İnşaat, 2019 yılında 40 bin olan çalışan sayısını, 54 bine taşıyarak liderliğe yükseldi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 10'UNCU ŞİRKETİ

Rönesans İnşaat, listede kendi sektöründe de ilk sırada yer alırken, Türkiye'deki en büyük 500 şirket arasında ise 10'uncu sırada bulunuyor. Ankara merkezli şirketler arasında 1'inci olan şirket, ihracat listesinde ise Türkiye'nin en çok ihracat yapan 4'üncü, öz kaynak karlılığında 7'nci, FVÖK'ü en yüksek 50 şirket arasında ise 16'ncı sırada bulunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 33'ÜNCÜ ŞİRKETİ

Ayrıca; endüstri tesisleri, gayrimenkul, altyapı & üstyapı ve medikal inşaat alanlarında küresel çapta önemli projeler hayata geçiren Rönesans, 2019 yılında dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde 33'üncü sırada yer alırken, Avrupa'nın da en büyükleri arasında 9'uncu sırada bulunuyor.