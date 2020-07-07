'Çalışan sayısı en yüksek' şirketler arasında birinci Rönesans İnşaat Rönesans Holding, bünyesindeki RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş. ile Fortune 500'de ilk sırada yer aldı.

Rönesans Holding, bünyesindeki RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş. ile Fortune 500'de ilk sırada yer aldı. Rönesans İnşaat, geçen yıl 40 bin olan çalışan sayısını bu yıl 54 bine taşıyarak Türkiye'de en çok istihdam sağlayan şirket unvanını kazandı. Listeye göre inşaat sektöründe de ilk sırada yer alan Rönesans İnşaat, Türkiye'deki en büyük 500 şirket arasında ise 10'ncu sırada bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilir iş modeliyle önemli bir konumda faaliyet gösteren Rönesans Holding, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 listesinde, Rönesans İnşaat ile Türkiye'de istihdama en çok katkı sağlayan şirket oldu. Yurtdışındaki yatırımlarıyla büyümeye devam eden ve gelirlerinin yüzde 70'ini yurtdışındaki projelerden elde ederek, ülkeye döviz girdisi sağlayan Rönesans İnşaat, 2019 yılında 40 bin olan çalışan sayısını, 54 bine taşıyarak liderliğe yükseldi. Rönesans İnşaat, listede kendi sektöründe de ilk sırada yer alırken, Türkiye'deki en büyük 500 şirket arasında ise 10'uncu sırada bulunuyor. Ankara merkezli şirketler arasında 1'inci olan şirket, ihracat listesinde ise Türkiye'nin en çok ihracat yapan 4'üncü, özkaynak karlılığında 7'nci, FVÖK'ü en yüksek 50 şirket arasında ise 16'ncı sırada bulunuyor.

Ayrıca; endüstri tesisleri, gayrimenkul, altyapı & üstyapı ve medikal inşaat alanlarında küresel çapta önemli projeler hayata geçiren Rönesans, 2019 yılında dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde 33'üncü sırada yer alırken, Avrupa'nın da en büyükleri arasında 9'uncu sırada bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA