Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı

Gaziantep'te bir sitenin garajından hırsızlık yapan şahıs, çaldığı matkabı bir internet sitesinde satmaya çalıştı. Matkap sahibinin durumdan şüphelenmesi üzerine hırsız ekipleri tarafından yakalandı.

ÇALDIĞI MALI İNTERNETTE SATMAK İSTEDİ

Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde bir sitenin garajında yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Garajdan çalınan matkabı bir internet sitesinde satmaya çalışan K.G., matkap sahibinin durumdan şüphelenmesi üzerine yakayı ele verdi. Şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken çaldığı matkap ele geçirildi.