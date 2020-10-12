Cahit Sıtkı Tarancı kimdir? Cahit Sıtkı Tarancı'nın kısaca hayatı, eserleri, kitapları, sözleri ve şiirleri nelerdir? Ölüm yıl dönümü ne zaman?

Cahit Sıtkı, ''Sanat, sanat içindir'' fikrini benimseyen şairlerden birisidir. Yaş Otuz Beş şiiri ile gönüllerde taht kuran Tarancı, bu sözü kurduktan 11 yıl sonra 46 yaşında hayata veda etmiştir. Cahit Sıtkı Tarancı kimdir?

CAHİT SITKI TARANCI KİMDİR?

4 Ekim 1910 senesinde Diyarbakır şehrinde doğan Cahit Sıtkı, Türk edebiyatı için oldukça önemli şairler arasında yer almaktadır. Diyarbakır'ın varlıklı ve köklü ailelerin birinin çocuğu olan şairin babası, Pirinçcizadelerden Bekir Sıtkı Bey şeklinde tanımlanabilir. Şairin annesi, Arife Hanım'dır.

O dönemlerde çıkmış olan Soyadı Kanunu sayesinde aile ''Tarancı'' soyadını kullanmıştır.

İlköğretim yıllarını Diyarbakır'da tamamlayan Tarancı, liseye başlayacağı dönemde ailesi tarafından İstanbul'a yollanmıştır. İlk önce Kadıköy Fransız Saint Joseph Lisesine kaydolan Tarancı, ardından Galatasaray Lisesine geçip, lise hayatını orada tamamlamıştır. O senelerde ana dil derecesinde Fransızca dilini öğrenmiştir.

Lise yıllarında şiire ve edebiyata ilgi gösteren Cahit Sıtkı Tarancı, Galatasaray Lisesin önemli bir dergisi için şiir yazmıştır. Bu şiirleri sayesinde tanınan ve şiirleri sayesinde isminden sıklıkla söz ettiren Tarancı, ilerleyen dönemlerde en popüler edebiyat dergisi olan Servet-i Fünun için yazmaya başlamıştır. Burada şiirlerini yayınlayan Cahit Sıtkı, Ziya Osman Saba ile tanışarak dost olmuştur. Cahit Sıtkı'nın yaşamında dostu için yazmış olduğu mektuplar, ölümü sonrasında bir araya getirilerek eser halinde okurlara sunulmuştur.

Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayınlanmaya devam eden Tarancı 1931- 35 senelerimde İstanbul Mülkiye Mektebinde ve Yüksek Ticaret Okulu ile eğitimine devam etmiştir. O senelerde ise ''Ömrümde Sükut'' isimli şiir kitabını yayınlamıştır. Mezun olan Tarancı, Sümerbankta memur olarak çalışmaya başlamıştır. O zamanlar Tarancı'nın Peyami Safa'yla tanışması, hayatının en önemli konusuydu. Peyami Safa ile Tarancı'nın şiirleri Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanarak, çok ilgi toplamıştır.

ESERLERİ NELERDİR?

• Ömrümde Sükût (1933)

• Otuz Beş Yaş (1946)

• Düşten Güzel (1952)

• Sonrası (1957)

• Bütün Şiirleri (1983)

• Ziya'ya Mektuplar (1957)

• Evime ve Nihal'e Mektuplar (1989)

• Gün Eksilmesin Penceremden (2006)

• Peyami Safa: Hayatı ve Eserleri (1940)

SÖZLERİ

- Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.

- Yaş otuz beş yolun yarısı.

- Bir kere misafire çıkmış adın; istesen de istemesen de gideceksin.

- Kuruyan sular gibi zamanı da kaybettik.

- Aşık dediğin Mecnun misali kör.