Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan nereli, kaç yaşında?

Çağrı Atakan Ankara'da doğdu ve Çukur dizisinde Remzi karaketrine can veriyor. Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat gibi isimlerle Şahin Tepesi dizisinde boy gösterdi.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, oyunculuk ile ilgileniyor.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.