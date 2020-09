Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Adliye önünde bulunanların büyük panik yaşadığı çatışma anı sırasında kurşun sesleri canlı yayından da duyuldu.

Polis çevredeki vatandaşlara "Yere yatın" ve "Dışarıda kimse kalmasın herkes içeri geçsin" uyarısında bulundu.

CNN Türk muhabiri, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Çağlayan Adliyesi'ne Giriş çıkışlar kapatıldı. Her şey çok hızlı gelişti. Bir anda Basın Odası'nda herkesin geriye doğru kaçıştığını gördük. Şuan ön kapıda giriş çıkışlar kapatıldı. İki grup arasında bir tartışma çıktığı söylendi. An itibariyle Adliye içinden çıkışlar yapılıyor. Şuan ben de çıkabildim. Olayın hemen ardından ellerinin kelepçelenerek içeri giriş yapıldığını söyleyebilirim. Şuanda ambulans sesleri var. Şu an yaralının olmadığını öğrendim. İki kişi gözaltına alındı"