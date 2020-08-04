Çağlar'ın takım arkadaşı James Maddison, eğlencenin dozunu kaçırınca gündem oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin yıldız oyuncusu James Maddison, sosyal medya gündemine damga vurdu. Tatil için İspanya'nın tatil adası Ibiza'ya giden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, eğlenmek için gece kulübüne gitti. Kulüpte bir kızı öpmeye çalışan ve o anları Instagram hesabından paylaşan James Maddison, sosyal medyada gündem oldu.

GENÇ KIZ TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Paylaşılan videoda kızın Maddison'u ittiği ve ''Bunu Instagram hesabında paylaşma'' dediği görüldü. Sabah kalktığında videoyu kaldıran Maddison'un o görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.