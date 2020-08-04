Çağlar'ın takım arkadaşı James Maddison, eğlencenin dozunu kaçırınca gündem oldu Leicester City'nin yıldız ismi James Maddison, tatil için gittiği Ibiza'da bir gece kulubünde bir kızı öpmeye çalıştı. O anları Instagram hesabından paylaşan Maddison, sabah uyandığında videoyu sildi. Maddison'un o anları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin yıldız oyuncusu James Maddison, sosyal medya gündemine damga vurdu. Tatil için İspanya'nın tatil adası Ibiza'ya giden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, eğlenmek için gece kulübüne gitti. Kulüpte bir kızı öpmeye çalışan ve o anları Instagram hesabından paylaşan James Maddison, sosyal medyada gündem oldu.

GENÇ KIZ TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Paylaşılan videoda kızın Maddison'u ittiği ve ''Bunu Instagram hesabında paylaşma'' dediği görüldü. Sabah kalktığında videoyu kaldıran Maddison'un o görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.