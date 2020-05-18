İstanbul'da site bahçesinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu
İstanbul'da bir site bahçesinde, yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu.
18.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:51
İstanbul Büyükçekmece'de bir sitede oturanlar, bahçe kısmında yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini buldu.
SİTE SAKİNLERİ BEBEĞİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi'ndeki sitede oturanlar, bahçe kısmında yeni doğmuş bebeğin cansız bedenini gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sitenin bahçesinin etrafını çevrelerken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, sitede oturanların ifadelerini aldı. İncelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.