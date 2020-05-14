Buse Arslan kimdir? Buse Arslan kaç yaşında ve nereli? Buse Arslan hayatı ve biyografisi!

Türk dizi oyuncuları arasında adından sıkça söz ettiren ve herkesin beğendiği güzel oyuncu Buse Arslan zaman zaman gündem olmakta. Hem dizi oyunculuğu hem de sosyal yaşantısıyla gündeme gelen güzel oyuncu hakkında herkesin merak ettiği soruları yanıtladık. Detaylar haberimizde.

BUSE ARSLAN KİMDİR?