Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan baba, oğul ailevi nedenlerle kavga etti. Kavga esnasında 32 yaşındakiE.A. babası Saffet A'yı meyve bıçağıyla göğsünden ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan E.A. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

BABASINI MEYVE BIÇAĞIYLA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde yaşayan Saffet A. (59) ile oğlu E.A. (32) arasında, ailevi problemler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. babasını meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı.

ZANLI, POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Saffet A'yı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Saffet A, hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan E.A, Çekirge Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu. E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.