Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Merkez Camii'nde öğle namazı için kamet getirmek üzere ayağa kalkan 51 yaşındaki Nazmi Aydın fenalaştı. Yere yığılan Aydın'a ilk müdahaleyi cami cemaati yaparken, 112 acil servisine haber verildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ilk yardım ekibinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 YILDIR AYNI CAMİDE GÖREV YAPIYORDU

10 yıldan aşkın süredir İhsaniye Merkez Camii'nde görev yapan, evli ve iki çocuk babası olan Nazmi Aydın'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu bildirilirken, çevresi tarafından sevilen sayılan din görevlisinin ani ölümü, mahalleyi, meslektaşlarını ve cemaati üzüntüye boğdu. Aydın'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından İhsaniye Mezarlığı'na defnedilecek.