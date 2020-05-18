Bursa'da son 1 haftada kumarhane baskınlarında 354 bin lira para cezası uygulandı

Bursa'da kumarhanelere yönelik son 1 haftada düzenlenen 7 operasyonda 101 kişiye toplam 354 bin lira idari para cezası uygulandı. Düzenlenen son baskında ise perde arkasına saklanmaya çalışan bir kişi, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

DİKKATLİ POLİS PERDE ARKASINDAKİ ŞAHSI YAKALADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskın sırasında kumarhanede bulunan kişiler şaşkına dönerken bir kişi perdenin arkasına gizlenmeye çalıştı. Polisin dikkati sayesinde saklandığı yerden çıkartılan kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

101 KİŞİYE 354 BİN LİRA PARA CEZASI

Operasyonlara hız kesmeden devam eden ekipler, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde son 1 haftada 7 operasyon düzenledi. Baskınlarda toplam 101 kişinin bulunduğu iş yerlerinde kumar oynadığı belirlenen 32 kişiye toplam 36 bin 750 lira idari ceza uygulanırken 6 iş yeri işletmecisine de kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamına uymadığı tespit edilen 101 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesince kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 318 bin 150 lira idari yaptırım cezası uygulandı.