Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir çocuğun çöken istinat duvarının altında kaldığı ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan sahil yolu kenarındaki istinat duvarı şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Çevredekiler, jandarma ekiplerine 13-14 yaşlarındaki çocuğun çöken duvarın altında kaldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gemlik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

OLAYI GÖREN VATANDAŞ KONUŞTU

Olayın ardından, çöken istinat duvarının üstünde 10 yaşlarında bir çocuğun olduğunu söyleyen Şaban Ulaştı (70) korku dolu anları anlattı. Duvarın çökme anında ürkütücü bir ses duyduğunu belirten Ulaştı, "Duvar bir anda çöktü 'güm' diye bir ses duydum. Çökmeden hemen önce duvarın üzerinde 10 yaşlarında bir çocuk gördüm ancak çocuğun kaçtığını göremedim." dedi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.