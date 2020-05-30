Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış

AK Parti'nin kurucu üyelerinden eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun, "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırladığı ortaya çıktı. Ziyaretin Kuzu'nun Meclis'te Anayasa Komisyonu Başkanı'yken gerçekleştiği öğrenildi.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Uyuşturucu baronu Zindaşti ile adı anılan ve fotoğrafları ortaya çıkan Kuzu, Zindaşti'nin tahliyesinde adının geçmesiyle ilgili tüm iddiaları yalanlamıştı. Bu olayın yankıları sürerken Burhan Kuzu'nun "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş ile fotoğraflarının çıkması gündeme bomba gibi düştü.

KUZU, KOLTUĞUNU DA VERDİ

Son dönemlerde Sedat Peker'i tehdit ettiği video ile gündeme gelen Akkuş, o dönem Kuzu'nun makam odasındaki koltuğuna oturdu, makam aracına bindi. Odada ve makam aracında çektiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

"BÜTÜN BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİYLE OTURUP KALKTIM"

Öte yandan bakanların ve milletvekillerinin birçoğuyla fotoğrafları olduğunu belirten Akkuş, "Ben 3 dönem milletvekili aday adayıydım. Bütün bakanlar ve milletvekilleriyle oturup kalktım. İçişleri Bakanımız bile seviyor beni. Benim tüm bakanlarla resmim var" ifadelerini kullandı.