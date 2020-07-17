Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
BURDUR 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi.
17.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:24
BURDUR 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi.
Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 33 askerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, temaslı oldukları tespit edilen askerler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli ve Fereli Sinan Efendi yurtlarına yerleştirildi. Yurtlara yerleştirilerek karantinaya alınan toplam asker sayısının 670'e yükseldiği öğrenildi.