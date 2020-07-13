Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi

Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan bazı askerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini, testi pozitif çıkan askerlerin tedavi altında alındığını açıkladı.

ASKERLERİN GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan (Hastalık belirtisi göstermeyen) askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.