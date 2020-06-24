29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Burdur'da 29 Mayıs'tan bu yana koronavirüs vakasına rastlanılmazken, son 6 günde 8 pozitif vaka tespit edildi. Tedavi görenlerin sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.
24.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:59
Burdur'da, 29 Mayıs'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmazken, son 6 günde 8 pozitif vaka tespit edildi.
SAĞLIK DURUMLARI AĞIR DEĞİL
Kentte son 6 günde Kovid-19 testi yapılan 8 kişinin sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Pozitif vakalardan 1'inin Bucak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedilirken, Burdur Devlet Hastanesi'nde 4, Bucak Devlet Hastanesi'nde ise 3 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tedavi görenlerin sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.
EN SON 29 MAYIS'TA POZİTİF VAKAYA RASTLANMIŞTI
Burdur'da en son 29 Mayıs'ta pozitif vakaya rastlanılmış, hasta tedavisinin ardından evine gönderilmiş, bugünden sonra kentte pozitif vaka tespit edilmemişti.