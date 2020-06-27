Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor

Berk Suyabatmaz ile boşandıktan sonra iş adamı Allan Hakko ile aşk yaşamaya başlayan Burcu Esmersoy'un mutluluğu kısa sürdü. 3 hafta öncesi sevgilisinden ayrılan ve şimdilerde kız arkadaşıyla tatilde olan Esmersoy'un sosyal medya hesaplarından yaptığı reklam paylaşımlarından kazandığı para ortaya çıktı.

ÜRÜN BAŞINA 25 BİN TL

4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sıklıkla ürün tanıtımları yapan Burcu Esmersoy, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL kazanıyor.

Esmersoy, servet kazandığı Instagram hesabından sık sık kendi pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Kız arkadaşlarıyla tatilde olan Esmersoy, bikini ve mayolu pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.