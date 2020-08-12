Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kendisini tatil beldesine atan Burcu Esmersoy, yeni bir yatırım yaptı. Sosyal medya hesabından markalarla iş birliği yaparak para kazanan Esmersoy, ünlü olmasının avantajını kullanarak Bodrum'dan indirimli bir fiyatla ev aldı.

2 MİLYON İNDİRİM KAPTI

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında hayat bulan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum Residences, bu yaz izole ve güvenli bir tatil geçirmek isteyen ünlü simaların da gözde adresi oldu. Burcu Esmersoy da buradan yeni ev satın adlı. 1+1 dairelerden satın alan Esmersoy'a yapılan indirim dudak uçuklattı. Ünlü sunucunun 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldığı öğrenildi.