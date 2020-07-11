Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, koronavirüs nedeniyle uzun süredir evlerinde karantina altındaydı. Yeni bir projeye başlayacak olan Emre Yetkin, Covid-19 testi yaptırdı.
11.07.2020 07:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:18
2016 yılında nikah masasına oturan ünlü Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, önceki gün Covid-19 testi yaptırmak için hastaneye gitti.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Koronavirüs belirtileri gösteren Yetkin'e test yapılırken gözyaşlarını tutamayan Biricik, sorular üzerine "Daha önce test yaptırmıştık, sonuç negatif çıkmıştı" dedi. Emre Yetkin test sonrası maskesini taktı ve eşiyle beraber motosikletine binerek hastaneden ayrıldı.