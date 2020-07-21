Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor

Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille'in sportif direktörü Luis Campos'un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.

BURAK YILMAZ'I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL'DA

Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul'da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve diğer milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille'de görmek istediğini iletti.

SERBEST KALIRSA LILLE'E GİDECEK

Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa'da forma giyecek.

DERBİ SONRASI İSYAN ETMİŞTİ

Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçının ardından"Takımla bir antrenman yapabildim. Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kaptan konumundayım. Şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim." ifadelerini kullanmış ve futbol kamuoyunu şaşırtmıştı.

Tecrübeli golcünün bu sözleri söyleme nedeni ortaya çıktı.

"PAÇA ÇORBASI İÇTİM, AYLARDIR PARA ALAMIYORUM AMA KAÇMIYORUM"

35 yaşındaki futbolcunun son günlerde yabancı sınırlamasıyla ilgili "serbest olsun" algısı yaratan kesime tepkili olduğu ve "Ben Fenerbahçe maçına çıkmak için sabah-akşam tesislerde tedavi oldum. Kemik güçlenmesi için paça çorbası içtim. Biz de aylardır para almıyoruz ama maç döneminde hiçbir zaman işimizden kaçmıyoruz. Yabancılar, FIFA'ya güveniyor ve istediği zaman ihtar çekip ayrılıyor. Biz, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan aynı desteği alamıyoruz. Yabancı serbestliğini savunanlar, yerli futbolcuların yaşadıklarına dikkat edip konuşsun" diyerek isyanını dile getirdiği ifade edildi.