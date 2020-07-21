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Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor.

Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
21.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:50

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor.

Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille'in sportif direktörü Luis Campos'un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.

BURAK YILMAZ'I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL'DAAvrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul'da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille'de görmek istediğini iletti.SERBEST KALIRSA LILLE'EEkonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa'da forma giyecek.

Kaynak: DHA

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