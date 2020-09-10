Burak Yılmaz'la barışan İstemi Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti

Fransa'nın Lille takımında oynayan ünlü futbolcu Burak Yılmaz, eşi İstem Atilla ile iki yıl önce boşanmıştı. Çiftin ayrılığı uzun sürmedi.

Yeniden bir araya gelen Yılmaz ile Atilla, şu sıralar çok mutlu. Kızları Nazlı, Derin ve eşiyle Fransa'ya giden Yılmaz, önceki akşam ailesiyle birlikte pozlar verip yeniden bir arada oldukları için "Çok şükür" dedi.

Tecrübeli golcüyle Fransa'ya yerleşen İstemi Atilla'nın tüm buzları erittiği kaydedildi. Burak Yılmaz'ın yaptığı bu paylaşım, yıldız futbolcunun hayranlarını da mutlu etti.

TAZMİNATI ÖDEMEYİNCE İCRALIK OLMUŞLARDI

Yılmaz ile İstem Atilla'dan şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı. Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti. Ödemeleri yapmadığı öne sürülen Yılmaz ile Atilla bu olayın ardından bir de icralık olmuştu.