Burak Yılmaz'la barışan İstemi Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti
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Burak Yılmaz'la barışan İstemi Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti

Olaylı bir ayrılık süreci yaşayan futbolcu Burak Yılmaz ile İstem Atilla'nın barışma iddiaları doğrulandı. Çift, ailecek çektikleri fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı. İstemi Atilla, yıldız golcünün Lille'e transferi sonrası kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti.

10.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:44

Fransa'nın Lille takımında oynayan ünlü futbolcu Burak Yılmaz, eşi İstem Atilla ile iki yıl önce boşanmıştı. Çiftin ayrılığı uzun sürmedi.

Yeniden bir araya gelen Yılmaz ile Atilla, şu sıralar çok mutlu. Kızları Nazlı, Derin ve eşiyle Fransa'ya giden Yılmaz, önceki akşam ailesiyle birlikte pozlar verip yeniden bir arada oldukları için "Çok şükür" dedi.

Tecrübeli golcüyle Fransa'ya yerleşen İstemi Atilla'nın tüm buzları erittiği kaydedildi. Burak Yılmaz'ın yaptığı bu paylaşım, yıldız futbolcunun hayranlarını da mutlu etti.

Burak Yılmaz'la barışan İstemi Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti

TAZMİNATI ÖDEMEYİNCE İCRALIK OLMUŞLARDI

Yılmaz ile İstem Atilla'dan şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı. Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti. Ödemeleri yapmadığı öne sürülen Yılmaz ile Atilla bu olayın ardından bir de icralık olmuştu.

Burak Yılmaz'la barışan İstemi Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti
Haber Yorumları (2)
BÜYÜK RESİM: KADIN BAKTI TABİ PARA YETMİYOR HERİFTE GİTMİŞ FRANSAYA HADİ BARİ BENDE GİDEYİM DEDİ OH NE ALA MUALLA :)
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ALAMANCİ: Ben var sevmek turkiye ucuz tatil haa haaaa
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500
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