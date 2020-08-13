Burak King - Gidesim Var şarkı sözleri nedir? Gidesim var tüm sözleri - Burak King kimdir, aslen nereli?

Sürekli şarkı çıkarmayan ama her çıkardığında trendlere giren Burak King yeni şarkısı Gidesim Var ile de trendler listesine girmeyi başardı. Peki Gidesim Var şarkısının sözleri nelerdir, anlamı nedir detaylar haberimizde.

BURAK KİNG - GİDESİM VAR ŞARKISI SÖZLERİ

Senin bence gidesin var

Hani nerde eski hevesin yar

Saçım aksa, sensin sebebim yar

Alacaksan son bir nefesim var

Ateş olsan, senle yanasım var

Küle dönsende yine kalasım var

Tuz oldum bak, sonunda yarasında

Bir umut söndü gözümün karasında

Ülkenin dertleri yine sırtıma

Daha çok varken kırkıma

Yanaşırlar vedalar da rıhtıma

Meltem olmadan deli bir fırtına

Meltem olmadan deli bir fırtına

Çak kibriti yak, hadi tılsıma

Yenik düşmeden bu hırsıma

Geleceksen vakit geç olmadan gel

Yoluna baş koydum,

Deli gönül beni çok yordun

Geçip gider ömür..

Yoluna baş koydum

Deli gönül beni çok yordun

GİDESİM VAR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Söz ve Müzik kime ait : Burak King

Düzenleme yapan kişi : Ali Can Özbuğutu ve Özkan Meydan

Bağlama çalan kişi : Mustafa İpekçioğlu

Mix ve Mastering kime ait : Buğra Kunt

Şarkının klip yönetmeni : Kadir Yücel ve Yasemin Kurttekin

BURAK KİNG KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

Burak King, 17 Mayıs 1992 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Aslen Kırşehir'lidir. Gerçek adı Burak Canatan'dır. Çocukluğu ve gençlik dönemi Türkiye'nin Balıkesir şehrinde geçmiştir. Sokaklarda rap yarışmalarında hep birinci geldiği için King lakabı takılmıştır. Böylelikle rap piyasasındaki adı Burak King olmuştur.

Burak King gerçek adı nedir : Burak Canatan

Burak King doğum tarihi : 17 Mayıs 1992

Burak King kaç yaşında : 28 yaşında

Burak King aslen nereli : Hollanda doğumlu aslen Kırşehir'li

Burak King burcu ne : Boğa