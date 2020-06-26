Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'le 40 programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a birbirinden ilginç sorular yöneltildi.

İMAMOĞLU İSTANBUL'U NASIL KAZANDI?

Arınç'a yöneltilen sorulardan biri de "Ekrem İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuydu. İmamoğlu bu soruya "İstanbul'u büyük fark yaparak ikinci seçimde kazandı. Bunu görmemek için deli olmak lazım. Biz geç kaldık. Bunu itiraf etmemiz lazım. Bu ayrı bir şey.Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı. Bu strateji Türkiye'nin her yerinde netice verebilir. PKK desteği değil, HDP seçmeninin desteğiyle kazandığı dört dörtlük. Burada bir hata yapılmış olabilir. HDP seçmeniyle PKK'yıaynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır. İstanbul'daki kürt seçmen veya HDP seçmeni tercihini ondan yana kullandı" sözleriyle yanıt verdi.

ERDOĞAN'IN YANINDA MISINIZ, YOKSA KARŞISINDA MISINIZ?

Arınç'a yöneltilen sorulardan biri de "Erdoğan'ın yanında mısınız yoksa karşısında mısınız?" oldu. Kesinlikle Erdoğan'ın karşısında olmadığını vurgulayan Arınç, şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar yanındaysam o kadar yanındayım. Ben siyasette kendi başarımla geldim. Erdoğan başımızda olmasaydı başarılı olamazdık. Biz olmasaydık o da eksik kalırdı. Aramızdan gidenler olabilir bu yaşanmıştır. Bu işin doğasında var."