Mekanın sahibi geri geliyor diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu
20.10.2020 11:01 | Güncelleme: 20.10.2020 11:42
Ekranların sevilen sunucularından Buket Aydın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Aydın, daha önce hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlara döneceğini müjdeledi.
Geçtiğimiz günlerde yakın zamanda ekranlara döneceğinin müjdesini veren Buket Aydın, önceki günde yaptığı çarpıcı açıklama ile ekranlardaki rakiplerine adeta meydan okudu.
"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELİYOR"
İlk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulunan güzel haberci iddialı bir açıklamada bulunarak "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı, mekanın sahibi geri geliyor" dedi.