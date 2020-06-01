Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de 4 bin 540 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamalar, bugün itibarıyla esnetiliyor. Bugün itibarıyla 15 ilin seyahat yasağı kalkarken ülkede turizm hareketliliği de başladı. Öte yandan lokanta, restoran ve plajlar bugün ile birlikte hizmet vermeye başlayacak.

İşte bugün itibarıyla değişen kurallar ve faaliyete geçen hizmetler:

-14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı sona erdi.

- Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) açıldı.

-Kreşler faaliyete başladı.

-Kamuda esnek çalışma bitti.

-Sürücü, yabancı dil, bilgisayar kursları gibi kurslar kapılarını açtı.

-Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler açık.

-Park ve bahçeler, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahillerde (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma serbest.

-Giyim pazarları (sosyete pazarı) kuruluyor.

-Milli Saraylar'a bağlı müzeler 75 gün sonra bugün yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor.

-Havayolu şirketleri iç hat seferlerine başladı.

-65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.