Bugün gerçekleşecek Yeniay'da burçları neler bekliyor? Astrolog Aysun Koç tek tek yorumladı

17 Eylül saat 14:00'de Başak burcunun 25 derecesinde haritanın 9. evinde bir Yeniay gerçekleşecek. Başak; üreten, çalışan, analiz eden, mantıklı, zaman zaman eleştirel ve değişken toprak grubu burçtur. Bu iki haftalık dönemde yurt dışı, hukuk, eğitim, turizm konularıyla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Gerçekleştiği derecedeki sabit yıldız etkisiyle; kronik hastalıklar ile bağırsak, böbrek ve kadın hastalıklarında artış görülecektir.

SORUMLULUKLARINI ALANA ÖDÜL VAR

Düğümlere kare olan yeniayla birlikte, özellikle kardeş ve yakın çevrenizle ilgili kadersel, dönüştürücü ve zorlayıcı olaylar gelişebilir. Bazı konularda hayal kırıklıkları ve yanılgı ihtimali yüksek. Uzak akrabalarınızla, maddi nedenlerle ciddi sorun yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarını alanları ve disiplinle çalışanları ise, ödüller bekliyor.

SAKİN KALMALI

Dış görünüş ve imajınızla ilgili eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi doğru yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Çocuğunuz veya sevgiliniz için, aniden ekstra bir harcama yapmanız gerekebilir. Bu dönem ek kazanç elde edebilir, kredi çekebilirsiniz. Çalışanlar doğru stratejiyi yapamazlarsa, bazı anlaşmaları iptal olabilir ve hayal kırıklığı yaşayabilirler. Sorunlu evliliklerde, güç mücadelesi yüzünden çıkan olaylar büyüyebilir. Sakin olmakta yarar var.

POZİTİF BAKMAKTA YARAR VAR

Yeniay'ın yükselen burcu ise Yay. Yerleştiği derecedeki sabit yıldız etkisiyle; dürüst, iyi niyetli ve yardımsever olanların bu iki haftada daha iyi etkiler alacaklarını rahatça söyleyebiliriz. Gelişmelere daha pozitif ve objektif bakmak da yararlı olacaktır.

DOĞAL AFETLERE DİKKAT!

Yeniay ülkemizin 4. evinde gerçekleşeceği için; topraklarımızla ilgili konular, heyelan, sel ve yangınlar ile madenler ve tarım konuları ön planda olacaktır. Açık düşmanlık gördüğümüz ülkelerle bazı anlaşmalar yapılacaktır.

6 BURCA ÖZEL ETKİ EDECEK

En çok etki alacak burçlar; Başak, Balık, İkizler ve Yay burçlarının son on gününde doğanlar. Genel anlamda en pozitif etkiyi alacak olan burçlar da; Boğa ve Oğlak burçlarının son on gününde doğanlar.

Sevgiyle kalın.

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