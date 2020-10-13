Bugün açıklanan verileri değerlendiren Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Türkiye genelinde ağustosta yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 10,4, perakende satış endeksi yüzde 5,8, ciro endeksleri ise yüzde 23,5 oranında arttı. Söz konusu verileri sosyal medyadan değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nde (OECD) 1, dünyada ise 2'nciyiz" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."