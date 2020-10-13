Bugün açıklanan verileri değerlendiren Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Bugün açıklanan sanayi üretimi, perakende satış endeksi ve ciro endekslerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada ise 2'nciyiz" dedi.