Bugün açıklanan verileri değerlendiren Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz
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Bugün açıklanan verileri değerlendiren Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

13.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:11

Bugün açıklanan sanayi üretimi, perakende satış endeksi ve ciro endekslerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada ise 2'nciyiz" dedi.

Türkiye genelinde ağustosta yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 10,4, perakende satış endeksi yüzde 5,8, ciro endeksleri ise yüzde 23,5 oranında arttı. Söz konusu verileri sosyal medyadan değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nde (OECD) 1, dünyada ise 2'nciyiz" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."

Bugün açıklanan verileri değerlendiren Bakan Albayrak, Türkiye'nin başarısını dünya sıralamasıyla özetledi
Bugün açıklanan verileri değerlendiren Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

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Haber Yorumları (5)
E-DEVLET: HAZIRLANIN UÇUYORUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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VOLKAN: Herhalde bizimle eğlendiler yetmedi şimdi film klibe geçtiler
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JALE: Bence dünyada da birinciyiz ama palavrada
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