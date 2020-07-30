Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü

Büyükçekmece Esenyurt'ta araları kötü olduğu için barışmak istediğini söyleyerek karısını çağıran adam, buluştuktan sonra 15 yıllık eşini tek kurşunla öldürdü. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalar başlattı. Katilin kaçmadan önce öldürdüğü eşinin ailesini arayarak "gelin cesedinizi alın" dediği öğrenildi.

Derya Aslan (33), 15 yıl önce Sami Aslan (33) ile evlendi. Bu evliliklerinden biri erkek biri kız 2 çocukları oldu. Ailesinin anlattığına göre, evliliği boyunca şiddet gören genç kadın zaman zaman boşanmak istese de çocukları için evliliğini sürdürdü. Ancak şiddet sona ermeyince boşanmaya kesin olarak karar veren iki çocuk annesi kadın, yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına döndü. Genç kadın, kocasının yanındaki çocuklarını bu süre içinde göremedi.

TEK KURŞUNLA 15 YILLIK EŞİNE KIYDI

Olay, Eseyurt'ta dün akşam saat 23.00 civarında gerçekleşti. Otomobiliyle dün akşam eşinin yaşadığı eve gelen Aslan, barışmak istediğini söyledi. Hem konuşmak hem de çocuklarını görmek isteyen kadın, boşanmak istediği eşiyle birlikte evden ayrıldı. Aslan, eşini Büyükçekmece'de boş bir araziye götürdü. Burada genç kadını başından tek kurşunla vurarak öldürdü, daha sonra da olay yerinden kaçtı.

"GELİN CESEDİNİZİ ALIN"

Aslan, korkunç eylemi gerçekleştirdikten sonra kadının ağabeyini arayarak "Gelin cesedinizi alın" dedi. Büyük şok yaşayan aile durumu polise haber verdi. Polis ekipleri cesedin bulunduğu noktaya giderek incelemelerde bulundu.

"SUÇU KADIN OLMAK MI?"

Gözyaşları içinde katilin yakalanmasını isteyen abla Gülten Kavaklı üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti:

"Öldürmeye değer miydi? Daha 33 yaşında, bunu hangi ülke hangi millet kabul ediyor. Bütün dünyaya soruyorum. Suçu kadın olmak mı suçu anne olmak mı? Ölümü mü hak ediyor" diye konuştu. Abla Kavaklı, "Kız kardeşim 2 ay önce boşanma davası açtı. Evrak eksikliğinden dava başlamadı. Kardeşimi aradı 3 gün boyunca 'çocuklar için barışalım' dedi. Ailesi de izin verdi. Buradan kardeşimi götürdü. 20 dakika sonra telefon geldi. Ağabeyimi aradı dedi ki "Gelin cesedinizi alın". Kadın cinayetleri artık yeter. Kaçtı. 'Daha öldüreceğim 2 kişi var' diye bizi tehdit ediyor. Çocukların haberi yok".

ÇOCUKLARININ HATRI İÇİN GİTTİ

"Genç kadının annesi Müşerref Akın ise "15 senedir bu derdi çekiyoruz. Çocuklarımı tehdit ediyordu. Perişan olduk. Çocukların hatrı için 'gideyim' dedi. Giydirdim güzelce eline verdim. Çocukları için gitti ölüm haberi geldi. 'Bir defa çocuklarıma sarılayım' dedi. 'Bir gece çocuklarımın yanında kalayım o bana yeter' dedi" diye konuştu.

Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.