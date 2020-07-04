Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz? anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan

MetroPOLL Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020: Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonucunu açıkladı. Ankete göre, AK Parti'de oy oranı düşse de ilk sıradaki yerini korudu. AK Parti'yi; CHP ikinci sırada, HDP üçüncü sırada, İYİ Parti dördüncü sırada takip etti.

Aynı şirketin şubat ayı verileriyle kıyaslandığında AK Parti'nin %33,9 olan oy oranı, martta 33,7'ye, nisanda 32,8'e, mayısta 30,7'ye ve son olarak haziran ayında 30,3'e düştü.

CHP %24'E YÜKSELDİ

CHP, şubat ayında %20,7 olan oy oranında mart ve nisan aylarında düşüş yaşadı, mayıs ve haziran ayındaki oyları yükselişe geçti ancak bu oran CHP'yi iktidara taşımaya yetecek düzeyde değil. CHP'nin haziran ayındaki oyu %24 oldu.

KARARSIZLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ankete katılım sağlayanlarda kararsızların oranının yüksek olması dikkat çekti. "Kararsızım" diyen %9,2'lik kesim, AK Parti ve CHP hariç tüm siyasi partilerden daha fazla bir orana sahip.

Yeni kurulan Gelecek Partisi'nin %1,4; DEVA Partisi'nin ise %1,9 oranında oya sahip olduğu görüldü.