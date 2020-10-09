Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu

Eskişehir'de meydana gelen olayda, iddialara göre Serkan Türk 27 Eylül'de 06 RR 960 plakalı motosikletiyle Çifteler'e doğru giderken hız sınırını aştı. Bu sırada görevli olan polis memuru E.A., Türk'ü silah çekerek durdurdu.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığı haberde, motosiklet sürücüsünün olayı kask kamerasıyla kayıt altına aldığı belirtildi. Görüntülerde yolda silahını çekmiş halde duran polis E.A., Türk'ün önünü kesiyor ve motosikleti durdurdu.

POLİS DURAN MOTORA TEKME ATTI

Türk yavaşladığı ve kaçmadığı halde motosikletin ön tekerleğine tekme atan polis E.A., silahını Türk'e doğrultuyor. Sürücü, "Sağa çekiyorum" dedikten sonra polis memuru E.A., motosikletin anahtarını zorla alıyor.

POLİS MEMURUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Türk, "Ben çekiyorum abi, sıkıntı yok" diyor. İdari para cezası kesilen Türk işkence, nitelikli yağma ve mala zarar verme suçlarından şikayetçi oldu.