Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Tahtalı Köyü ismi ile şaşırtsa da köylüler bu durumdan şikayetçi değil.

Tokat'a 41 kilometre uzaklıkta bulunan 25 haneli Tahtalı Köyünde 1926 yılında Selanik'ten göç eden vatandaşlar yaşıyor. İsmi ile duyanların dikkatini çeken, kimi zaman esprisi konusu olan köylüler bu durumu olgunlukla karşılıyor. Köyün adının değiştirilmesi yönündeki tekliflere ise sıcak bakmayan köylüler 94 yıldır yaşadıkları köyün isminin değişmesini istemiyor. Köy Muhtarı Doğan Yıldırım, Rumlardan kalma köyde Selanik'ten göç edenlerin yaşadığını söyledi.

"İLK DEFA DUYANLARA İLGİNÇ GELİYOR"

Köyün ismi nedeniyle bazen sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, "Köy dışında sıkıntı yaşadığımız oluyor. Tahtalı köy dediğimiz zaman insanlar duraksıyor. İster istemez şaşırıyor. Bugün yine aynısı oldu. Niksar'daydım bir arkadaşlar görüşürken nerelisin? diye sordu. 'Tahtalı köy' deyince şaşırdı. İlk defa duyanlara ilginç geliyor. Mezarlık, öteki dünya diyenler oluyor. Bizler artık alıştık" dedi.

"KABUL ETMEDİLER"

Köyün ismini değiştirmeyi düşünmediklerini ifade eden Yıldırım, "Önceki yıllarda köyün isminin değiştirilmesini denedik. Tüm evleri gezerek çalışma yaptım. Köyün isminin değiştirilmesini kabul etmediler" diye konuştu.

"TEBESSÜM OLUŞTURUYOR"

Köy sakinlerinden Nurettin Akyol, köyün isminden memnun olduğunu belirterek, "Yıllardır bu köy bu isimle gelmiş. Ben değişmesinden yana değilim. Değişir mi ? o da insanların takdirine kalmış. İnsanlar bizi bu köylü olarak tanıyor. Nerelisin dediklerinde 'Tahtalı köylüyüz' diyoruz. Bu da tebessüm oluşturuyor" dedi.

"DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYORUM"

Köylülerden 82 yaşındaki Selami Akyol'da köyün isminden şikayetçi olmadıkların ifade ederek, "Köyümüzün ismi güzel ama hangi köylüsünüz dediklerinde 'Tahtalı köyü' dediğimizde korkanlar oluyor. Ben değişmesini istemiyorum. Uzun yıllardır bu köyde yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarda okulda ve arkadaş çevresinde başından geçen esprili anları dile getirdi.