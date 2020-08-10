Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü

Batman'da koronavirüs vaka sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşırken, kentteki yoğunluğu gösteren harita bir aylık sürede neredeyse tamamen kırmızıya büründü.

Koronavirüs pandemisinin en çok vurduğu illerin başında gelen Batman'da hızlı vaka artışının önüne bir türlü geçilemiyor. Batman Bölge Devlet Hastanesinde test yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, her gün yapılan 500 testin yarısının pozitif çıktığı iddia ediliyor. Şu ana kadar Batman'daki vaka sayısının 6 bin 500 olduğu ifade edilirken, 2 bini aktif olmak üzere yaklaşık 12 bin kişinin takip edildiği belirtildi.

NORMALLEŞME DÖNEMİ İLE BİRLİKTE VAKALAR ARTTI

Özellikle normalleşme döneminin başladığı 1 Haziran'dan itibaren tedbirlerin unutulduğu Batman'daki vaka artışı, Sağlık Bakanlığının vakaların bulunduğu bölgeleri gösteren 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasındaki haritaya da yansıdı. 6 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde alınan iki harita görüntüsü, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZI RENGE BÜRÜNDÜ

Son 1 aylık sürede Batman haritasının neredeyse tamamı "kırmızı" renge büründü. Kent merkezinin yarını sıra ilçelerde de durum farklı değil. Kozluk ve Sason ilçesinde son 24 saatte tam 16 adres karantinaya alındı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 14, Sason ilçesinde de ise 2 evde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

9 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 15 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 844'e yükseldi. 1182 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 240 bin 804'e yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1103 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 223 bin 759'a yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, ağır hasta sayısı 596, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1 oldu.