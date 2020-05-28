Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü

Karantina günlerinde oğluyla evinin bahçesinde vakit geçiren Neymar'ın 8 yaşındaki oğluna yaptığı yumurta şakası ilgiyle izlendi.

28.05.2020 22:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:30

Koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde yıldız futbolcuların sosyal medyada paylaşımları ilgiyle izleniyor. Son olarak Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'ın oğluyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

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Evinin bahçesinde 8 yaşındaki oğluyla oyun oynayan yıldız futbolcunun oğluna pinpon topu yerine yumurta atması komik anların yaşanmasına neden oldu.

Büyük ilgi gören video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.