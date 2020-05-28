Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Karantina günlerinde oğluyla evinin bahçesinde vakit geçiren Neymar'ın 8 yaşındaki oğluna yaptığı yumurta şakası ilgiyle izlendi.

Koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde yıldız futbolcuların sosyal medyada paylaşımları ilgiyle izleniyor. Son olarak Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'ın oğluyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Evinin bahçesinde 8 yaşındaki oğluyla oyun oynayan yıldız futbolcunun oğluna pinpon topu yerine yumurta atması komik anların yaşanmasına neden oldu.

Büyük ilgi gören video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.